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  • Son Güncelleme: 17.02.2020 22:16

Son dakika: 'de terör operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi! 'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü /'ya yönelik operasyonda, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 şüpheli yakalandı.

Hakkari'de terör operasyonu!

'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü /'ya yönelik operasyonda, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 şüpheli yakalandı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 15 Şubat'ta Şemdinli ilçesine bağlı Konur ve Tekeli köylerinde düzenlenen operasyonda, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 kişi gözaltına alındı.

AK-47 KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 şarjör ve 30 fişek ele geçirildi.

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