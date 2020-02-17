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  • 17.02.2020 10:22
  • Son Güncelleme: 17.02.2020 10:27

'li Belediyesi vatandaşın arsasına el koydu!

’li belediyelerin skandalları bitmek tükenmek bilmiyor. ’da CHP’li belediye Bağlar ve Bahçelievler mahallelerinde İmar Kanunu’nun 18. Maddesini uygulayarak mahallelinin arazilerine el koydu. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken Başkanı , CHP’li Başkanı 'i uyararak "Bu işte danışıklı dövüş var. Vatandaşın derdi dinlenmiyor, itirazlar hemen reddediliyor” ifadelerini kullandı.

CHP'li Burdur Belediyesi vatandaşın arsasına el koydu!

'da 'li belediyenin Bağlar ve Bahçelievler mahallelerinde '18 uygulaması' olarak bilinen İmar Kanunu'nun 18. Maddesini uygulayarak arazilerine el koyduğunu öne süren vatandaşlar isyan etti.

Çalıştay düzenleyip ortak mücadeleye başlayan mağdurlar, pankartlar açarak belediyeyi protesto etti. Vatandaşlar, kendilerinden para istendiğini, vermeyenin arsasının elinden alındığını iddia etti. Belediyenin parsellere ayırma işlerini kendi mühendis ve haritacılarına değil de özel şirketlere yaptırdığı, vatandaşlardan para istendiği, vermeyenlerin ise arsalarının daha kötü yerlere taşındığı öne sürüldü.

"DANIŞIKLI DÖVÜŞ VAR"
Burdur Valiliği konuyla ilgili soruşturma yürütürken Başkanı , CHP'li Başkanı 'i uyararak. "Bu işte danışıklı dövüş var. Vatandaşın derdi dinlenmiyor, itirazlar hemen reddediliyor. Bağlar Mahallesinde bir teyzemle karşılaştım, evi, yurdu, ahırı elinden alınmış, başka birine verilmiş, ağlıyor" dedi. Mağdurlardan İsmail Arar "Yol geçeceği için de evimin yıkılacağını söylediler" derken Nilgün Arar "Bize 40 bin lira getirin yerinizde kalın dediler. Vermeyince arsalarımız peşkeş çekildi"diye konuştu. Vatandaşlar, uygulamayı CHP genel merkezine duyurmak için CHP'nin İl Kongresi'nde pankartlarla protesto yaptı.

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