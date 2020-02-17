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  • Son Güncelleme: 17.02.2020 18:33

Son dakika: AK Parti Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplandı

Son dakika haberine göre, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında saat 18.05'te toplandı.

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 18.05'te başladı.


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