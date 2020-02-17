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  • 17.02.2020 14:03
  • Son Güncelleme: 17.02.2020 14:03

'ta operasyonu

'ta düzenlenen operasyonda çok sayıda ele geçirildi. İki vazo, 37 adet farklı şekillerden oluşan obje ile 5 sikke ele geçirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta tarihi eser operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Durağan ilçesinde iki eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekiplerce, evler ile eklentilerinde yapılan aramalarda niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 vazo, 37 adet farklı şekillerden oluşan obje ile 5 sikke ele geçirildi.

Yapılan aramalarda ayrıca birer adet ruhsatsız tüfek ve tabanca ile kazı çalışmalarında kullanılan cihaz ve aletler bulundu.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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