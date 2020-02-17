Sinop'ta tarihi eser operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Durağan ilçesinde iki eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekiplerce, evler ile eklentilerinde yapılan aramalarda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 vazo, 37 adet farklı şekillerden oluşan obje ile 5 sikke ele geçirildi.

Yapılan aramalarda ayrıca birer adet ruhsatsız tüfek ve tabanca ile kazı çalışmalarında kullanılan cihaz ve aletler bulundu.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.