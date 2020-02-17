Kartal Belediyesi'nin yaptığı park.



📌 Gaffar Okkan 1882'de değil, 1952'de doğdu.

📌 Polis memuru değil, Diyarbakır Emniyet Müdürüyken şehit edildi.

📌 Adını "Şehit Gaffar Okkan Parkı" olarak vermek bu kadar zor olmamalıydı.



Belediyeciliğin böylesine pes gerçekten. pic.twitter.com/tR1AOzLbiQ