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  • 17.02.2020 14:11
  • Son Güncelleme: 17.02.2020 14:15

'li 'nden Şehit 'a büyük saygısızlık

Gökhan Yüksel'in başkanlığını yürüttüğü 'li büyük bir skandala daha imza attı. Belediye tarafından " Parkı" önüne yerleştirilen tabeladaki hatalar da büyük tepki topladı.

CHP'li belediyeden Şehit Gaffar Okkan'a büyük ayıp
'li Şehit 'a büyük bir saygısızlık içeren bir skandala imza attı. Belediyenin "Gaffar " önüne yerleştirdiği tabelada yer alan bilgiler tartışma konusu oldu!



HATALI BİLGİLER DİKKAT ÇEKTİ
Söz konusu tabelada 1952 doğumlu olan Okkan'ın doğum tarihi 1882 olarak yazıldı. Emniyet Müdürü iken şehit edilen Okkan için "polis memuru" ifadesiyle yetinildi.


ŞEHİT DEMEK BU KADAR ZOR MU?
Ayrıca Şehit Gaffar Okkan'ın adı verilen parkta "şehit" ifadesi kullanılmadı. Parkın ismi tabelada "Gaffar Okkan Parkı" olarak yer aldı. CHP'li belediyeye dan tepki yağdı.

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