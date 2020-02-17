CHP'li Kartal Belediyesi Şehit Gaffar Okkan'a büyük bir saygısızlık içeren bir skandala imza attı. Belediyenin "Gaffar Okkan Parkı" önüne yerleştirdiği tabelada yer alan bilgiler tartışma konusu oldu!
HATALI BİLGİLER DİKKAT ÇEKTİ
Söz konusu tabelada 1952 doğumlu olan Şehit Gaffar Okkan'ın doğum tarihi 1882 olarak yazıldı. Diyarbakır Emniyet Müdürü iken şehit edilen Okkan için "polis memuru" ifadesiyle yetinildi.
ŞEHİT DEMEK BU KADAR ZOR MU?
Ayrıca Şehit Gaffar Okkan'ın adı verilen parkta "şehit" ifadesi kullanılmadı. Parkın ismi tabelada "Gaffar Okkan Parkı" olarak yer aldı. CHP'li belediyeye sosyal medyadan tepki yağdı.
HATALI BİLGİLER DİKKAT ÇEKTİ
Söz konusu tabelada 1952 doğumlu olan Şehit Gaffar Okkan'ın doğum tarihi 1882 olarak yazıldı. Diyarbakır Emniyet Müdürü iken şehit edilen Okkan için "polis memuru" ifadesiyle yetinildi.
Kartal Belediyesi'nin yaptığı park.— Elif Şahin Keleş (@elifsahinkls) February 17, 2020
📌 Gaffar Okkan 1882'de değil, 1952'de doğdu.
📌 Polis memuru değil, Diyarbakır Emniyet Müdürüyken şehit edildi.
📌 Adını "Şehit Gaffar Okkan Parkı" olarak vermek bu kadar zor olmamalıydı.
Belediyeciliğin böylesine pes gerçekten. pic.twitter.com/tR1AOzLbiQ
ŞEHİT DEMEK BU KADAR ZOR MU?
Ayrıca Şehit Gaffar Okkan'ın adı verilen parkta "şehit" ifadesi kullanılmadı. Parkın ismi tabelada "Gaffar Okkan Parkı" olarak yer aldı. CHP'li belediyeye sosyal medyadan tepki yağdı.
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