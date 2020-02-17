Mehmetçik'ten nefes kesen operasyon: Karda mahsur kalan öğrenciler helikopterle tahliye edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri Yüksekova'da kar nedeniyle mahsur kalan 7 öğrencinin, jandarma ekiplerinin ulaşması ardından helikopterle tahliye edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri Yüksekova'da kar nedeniyle mahsur kalan 7 öğrencinin, jandarma ekiplerinin ulaşması ardından helikopterle tahliye edildiğini duyurdu.
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