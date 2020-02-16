Guardian yazdı: Coronavirüsünde karantina sırası banknotlara geldi

Ölümcül coronavirüsü Çin anakarası başta olmak üzere dünya genelinde 69 bin insana bulaşmış durumda. Virüs kaynaklı semptomlara bağlı olarak yaşamını yitirenlerin sayısı ise bin 669'a yükseldi.
Ölümcül coronavirüsü Çin anakarası başta olmak üzere dünya genelinde 69 bin insana bulaşmış durumda. Virüs kaynaklı semptomlara bağlı olarak yaşamını yitirenlerin sayısı ise bin 669'a yükseldi.
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