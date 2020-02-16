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  • Son Güncelleme: 16.02.2020 14:42

Guardian yazdı: Coronavirüsünde karantina sırası banknotlara geldi

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan , korkunç boyutlara ulaştı. İsim değiştirerek Kovid-19 olan Koronavirüs, dünyayı alarma geçirdi. İngiliz gazetesinde yer alan habere göre, Çinli yetkililer, ölümcül virüsün yayılmasını durdurmak için kullanılmış banknotları dezenfekte etmeye ve 14 gün boyunca karantinada tutmaya başladı.

Ölümcül coronavirüsü Çin anakarası başta olmak üzere dünya genelinde 69 bin insana bulaşmış durumda. Virüs kaynaklı semptomlara bağlı olarak yaşamını yitirenlerin sayısı ise bin 669'a yükseldi.

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