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  • 16.02.2020 14:29
  • Son Güncelleme: 16.02.2020 14:29

'da yoldan çıkan otomobil su kanalına düştü!

'da Sarıçam ilçesi 'da kontrolden çıkarak önce demir korkuluklara çarptı, ardından 'ye ait sulama kanalına düştü. Cankur ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından otomobilden çıkardı. Yaralanan sürücü, olay yerine gelen ekiplerince Çukurova Üniversitesi 'ne kaldırıldı.

Adana'da yoldan çıkan otomobil su kanalına düştü!

'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Otomobil, Sarıçam ilçesi 'da kontrolden çıkarak önce demir korkuluklara çarptı, ardından 'ye ait sulama kanalına düştü.

Olayı gören vatandaşlar, durumu polis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Cankur ekiplerine bildirdi.

Cankur ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından otomobilden çıkardı.

Yaralanan sürücü, olay yerine gelen ekiplerince Çukurova Üniversitesi 'ne kaldırıldı.

Öte yandan sürücü Alçın'ın Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hemşire olarak çalıştığı ve nöbetine gittiği esnada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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