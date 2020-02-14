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  • 14.02.2020 22:52
  • Son Güncelleme: 14.02.2020 22:52

Son dakika: 'da terör operasyonu! 'li ilçe başkanının da bulunduğu 3 zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre 'da terör örgütü 'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden aralarında Merkez İlçe Başkanı İsmail Çiftçi'nin de bulunduğu 3'ü tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ağrı'da terör operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

'da terör örgütü 'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden aralarında Merkez İlçe Başkanı İsmail Çiftçi'nin de bulunduğu 3'ü tutuklandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA YARDIM VE YATAKLIK
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "gösteri ve yürüyüş kanuna muhalefet" ile "terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık" suçlamalarıyla gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen zanlılardan, Çiftçi'nin de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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