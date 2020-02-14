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’e ilave birlik gidiyor

, 'e ilave birliklerin gönderildiğini söyledi. "Alanı kontrol edeceğiz. Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır" dedi.

İdlib’e ilave birlik gidiyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'e ilave birliklerin gönderildiğini söyledi. "Alanı kontrol edeceğiz. Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır" dedi.

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