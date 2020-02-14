İdlib’e ilave birlik gidiyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'e ilave birliklerin gönderildiğini söyledi. "Alanı kontrol edeceğiz. Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'e ilave birliklerin gönderildiğini söyledi. "Alanı kontrol edeceğiz. Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır" dedi.
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