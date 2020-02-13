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  • Son Güncelleme: 13.02.2020 17:15

Son dakika: , ile görüşecek

Son dakika haberine göre Genel Başkanı Kemal , eski milletvekili ve 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı 'yi bugün 17.30'da kabul edecek.

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Genel Başkanı Kemal saat 17:30'da ile görüşecek.

'ye giden CHP'li iddiasının ardından ismi anılan ancak iddiaları yalanlayan Muharrem İnce, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile o dönem görüşme isteğini, kendisine yönelik kumpasın genel merkezde kurulduğunu öne sürerek dile getirmişti. Kılıçdaroğlu, görüşme talebiyle ilgili sorulara olumlu yanıt vermişti.

Muharrem İnce, daha sonra "Ben partimin bu olaydan daha fazla yara almaması için konuyu kapatıyorum" diyerek konuyla ilgili konuşmama kararı almıştı.

KILIÇDAROĞLU İNCE'NİN ANNESİNİ ZİYARET ETMİŞTİ
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ocak ayının sonunda İnce'nin annesini hastanede ziyaret etmişti. Bu ziyarette Kılıçdaroğlu ve İnce uzun bir süre sonra yan yana görülmüştü.

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