Kayseri'de 13 Şubat Perşembe yani bugün okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kayseri'deki kar yağışı bugün, cumartesi ve pazar günleri devam edecek. Kar yağışı nedeniyle, Kayseri'de ikamet eden öğrenciler ile aileleri 'bugün kar tatili olacak mı' gibi sorulara yanıt arıyorlar. Peki, Kayseri'de bugün okullar tatil mi? İşte Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden kar tatili açıklaması...

KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri'nin 5 ilçesinde kar nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun karın etkili olduğu merkez ilçeler Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu'da 13 Şubat Perşembe günü okullar tatil edildi.

Söz konusu ilçelerde engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Bünyan, Felahiye, Sarız, Pınarbaşı, Akkışla ve Özvatan ilçelerindeki okullarda da bugün eğitime ara verildiği duyurulmuştu.