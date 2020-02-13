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  • Son Güncelleme: 13.02.2020 07:03

'de bugün okullar tatil mi? 13 Şubat Kayseri'de o ilçeler için son dakika kar tatili açıklaması

'de bugün okullar tatil mi? Kayseri'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri'de okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyordu. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, Kayseri'de bugün okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe Kayseri'de kar tatili var mı?

Kayseri'de bugün okullar tatil mi?

Kayseri'de 13 Şubat Perşembe yani bugün okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kayseri'deki kar yağışı bugün, cumartesi ve pazar günleri devam edecek. Kar yağışı nedeniyle, Kayseri'de ikamet eden öğrenciler ile aileleri 'bugün kar tatili olacak mı' gibi sorulara yanıt arıyorlar. Peki, Kayseri'de bugün okullar tatil mi? İşte Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden kar tatili açıklaması...

KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri'nin 5 ilçesinde kar nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun karın etkili olduğu merkez ilçeler Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu'da 13 Şubat Perşembe günü okullar tatil edildi.

Söz konusu ilçelerde engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Bünyan, Felahiye, Sarız, Pınarbaşı, Akkışla ve Özvatan ilçelerindeki okullarda da bugün eğitime ara verildiği duyurulmuştu.

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