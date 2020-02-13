Kanal İstanbul’a yargıdan izin

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin başvurusunu reddetti. Kanal İstanbul'un faydalarını özetledi: YİD modeli maliyetleri düşürecek. Projenin çevreye, ormanlara zararı yok. Kamu yararı dışında bir amaç gözetilmiyor.
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin başvurusunu reddetti. Kanal İstanbul'un faydalarını özetledi: YİD modeli maliyetleri düşürecek. Projenin çevreye, ormanlara zararı yok. Kamu yararı dışında bir amaç gözetilmiyor.
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