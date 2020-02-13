Konyalı Kadir Şeker, Ayşe D'yi sevgilisi Özgür Duran'ın dayağından kurtarmak isterken elini kana buladı. Tutuklandı. Başkan Erdoğan şu değerlendirmeyi yaptı: Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi. Temenni ederiz ki adil bir karara varılır.
Şeker'in tahliye talebi reddedildi.
Şeker'in tahliye talebi reddedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.