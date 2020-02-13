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İnsani ve vicdani! ’e bir destek de Başkan Erdoğan’dan

Şeker, Ayşe D'yi sevgilisi 'ın dayağından kurtarmak isterken elini kana buladı. Tutuklandı. Başkan Erdoğan şu değerlendirmeyi yaptı: Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi. Temenni ederiz ki adil bir karara varılır.

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