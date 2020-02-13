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İdlib'de çaresiz kalan insanlar için, yardım seferberliği başlatıldı

Eli kanlı Esad’ın askerleri, İdlib’de sivil halkı hedef aldı. Çaresiz kalan insanlar için, yardım seferberliği başlatıldı. Gamze Özçelik, kurucusu olduğu ‘Umuda Koşanlar Derneği’ aracılığı ile İdlib’de yardıma koştu.

İnsanlık ölmedi
Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejimi, sivil halkı bombalamaya başladı. Yerlerini yurtlarını terk eden insanlar, Türkiye sınırına doğru kaçtı. Çaresizlik içinde olan insanlar için yardım kampanyaları başlatıldı. Türkiye'den toplanan malzemeler, onlarca TIR'la yola çıktı. BM'den de 52 TIR dolusu insani yardım, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı. Her zaman muhtaç insanların yanında olan dizi oyuncusu ve sunucu Gamze Özçelik de bizzat İdlib'e ulaştı.

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