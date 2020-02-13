İdlib'de çaresiz kalan insanlar için, yardım seferberliği başlatıldı

İdlib kentinde Esad rejimi, sivil halkı bombalamaya başladı. Yerlerini yurtlarını terk eden insanlar, Türkiye sınırına doğru kaçtı. Çaresizlik içinde olan insanlar için yardım kampanyaları başlatıldı. Türkiye'den toplanan malzemeler, onlarca TIR'la yola çıktı. BM'den de 52 TIR dolusu insani yardım, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı. Her zaman muhtaç insanların yanında olan dizi oyuncusu ve sunucu Gamze Özçelik de bizzat İdlib'e ulaştı.