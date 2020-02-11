Kıbrıs gazilerinden Mustafa Akıncı'ya sert tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın "sözlerine sert tepkiler gelmeye devam ediyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın " Kırım'ın ilhakı" gibi Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye bağlanmasının "Korkunç" olacağı açıklamalarına tepkiler çığ gibi büyürken bir tepki de Erzincan Muharip Gaziler Derneği'nden geldi. Dernek Başkanı Sabri Taş yaptığı açıklamada, Akıncı'nın Türkiye aleyhine yapmış olduğu açıklamayı şiddetle kınadıklarını kaydetti.

"KENDİSİNİN TÜRK OLDUĞUNDAN ŞÜPHE DUYUYORUZ"

Taş, yaptığı yazılı açıklamada, Akıncı'nın bir yabancı basın kuruluşuna verdiği demeçteki Türkiye aleyhinde açıklamalarından sonra Kıbrıs gazileri olarak Akıncı'ya haklarını helal etmediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Kendisinin Türk olduğundan şüphe etmekteyiz. Bu açıklamalar, 1974 yılında, Barış Harekatı'nda 498 Mehmetçik, 340 Mücahit ve sivil olmak üzere 838 şehit ve yüzlerce yaralı verilerek KKTC'nin kurulmasına vesile olan şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Bizler Kıbrıs Gazileri olarak canlarını kurtardığımız Kıbrıs halkından beklentimiz malum zatı koltuğundan etmeleridir. Yavru vatanımıza sahip çıktığımız gibi ölene kadar yine sahip çıkacağız."

Taş, Akıncı'nın istifa etmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.