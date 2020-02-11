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  • 11.02.2020 17:25
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 17:25

park cezası sonrası polisi tehdit etti

’in en işlek caddelerinden birisi olan üzerinde aracı ile ikinci sıraya park eden genç kadın, polisle tartıştı. Ceza makbuzuna imza atmayan ve polisi şikayet edeceğini söyleyen kadın, "Çok samimi söylüyorum. Seninle çok pis uğraşacağım" diyerek olay yerinden ayrıldı. Vatandaşlar ise olup biteni meraklı gözlerle izledi.

Kadın sürücü park cezası sonrası polisi tehdit etti

'de sıklıkla kavgalarda başa gelen "sen benim kim olduğumu biliyor musun" vakalarından biri daha meydana geldi.

'in merkez Karesi ilçesinin yoğun caddelerinden birisi olan 'nde ikinci sıra park tartışması yaşandı.

İkinci sıraya park eden bir aracın sü polis ile tartıştı. Uzun süre durmadığını söyleyen kadın sürücü babası ile telefonla görüşerek içinde bulunduğu durumla ilgili bilgi verdi.

"SENİNLE ÇOK PİS UĞRAŞACAĞIM"

Polisin uzaktan kendisini gördüğünü ve ceza yazdığını iddia eden araç sürücüsü, daha sonra polisin hatalı parktan dolayı hazırladığı ceza makbuzunu reddetti. Makbuza imza atmak istemeyen kadın kendini görüntüleyen gazetecilere de " mi var? Onu mu çekiyorsunuz? Çok komiksiniz gerçekten" dedi.

Ceza makbuzunu teslim alan sürücü, polis ile tartışmasını sürdürerek "Çok samimi söylüyorum. Seninle çok pis uğraşacağım" diyerek olay yerinden ayrıldı.

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