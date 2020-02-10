Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Malatya'da 4.0 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 5.00 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.
SON DEPREMLER
Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID
Detay 11.02.2020 01:04:10 DDA 38.3475 38.8920 7.01 Mw 3.9 Türkiye Malatya Kale - - 464424
Detay 11.02.2020 00:49:52 DDA 38.9973 27.8606 7.10 ML 2.2 Türkiye Manisa Akhisar - - 464423
Detay 11.02.2020 00:48:54 DDA 38.9991 27.8840 7.00 ML 2.5 Türkiye Manisa Akhisar - - 464422
Detay 11.02.2020 00:46:20 DDA 38.2603 38.6513 7.01 ML 2.6 Türkiye Malatya Pütürge - -
SON DEPREMLER
Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID
Detay 11.02.2020 01:04:10 DDA 38.3475 38.8920 7.01 Mw 3.9 Türkiye Malatya Kale - - 464424
Detay 11.02.2020 00:49:52 DDA 38.9973 27.8606 7.10 ML 2.2 Türkiye Manisa Akhisar - - 464423
Detay 11.02.2020 00:48:54 DDA 38.9991 27.8840 7.00 ML 2.5 Türkiye Manisa Akhisar - - 464422
Detay 11.02.2020 00:46:20 DDA 38.2603 38.6513 7.01 ML 2.6 Türkiye Malatya Pütürge - -
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