Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 09.02.2020 20:06
  • Son Güncelleme: 09.02.2020 20:18

Son dakika: Adliyesi'ne hazırlığı yapan müdür yakalandı

Son dakika haberi! 'ın Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan B.Ç.,'nin adliye binasına planladığı ihbarının ardından harekete geçen polis ekipleri, bina içinde yapılan aramada 4 kilo 400 gram patlayıcı ele geçirildi. B.Ç. ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adliye'ye saldıracaktı! Kıskıvrak yakalandı

Olay, ilçesinde dün meydana geldi. Silopi Cumhuriyet Başsavcısı'nı telefonla arayan bir kişi, Silopi Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan B.Ç.'nin 4 ay önce definecilik amaçlı 45 kaya kırıcı olarak tabir edilen patlayıcıyı kendisine temin ettirdiğini ve B.Ç.'nin patlayıcıyı Silopi Adliyesi'nde yerleştirdiğini ihbar etti.



E.A.'nın ihbarının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekipleri adliye binasında arama yaptı. Yapılan aramada, Silopi Adliyesi'nde bulunan bilgi işlem odasında 4 kilo 400 gram patlayıcı bulundu.



Ele geçirilen patlayıcının ardından gözaltına alınan B.Ç.'nin evinde yapılan aramada ise alüminyum folyo içerisine sarılı 1 patlayıcı madde, 3 balya halinde 29 bin 805 dolar bulundu. Operasyonu genişleten terörle mücadele ekipleri, B.Ç.'nin dışında 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı yapan müdür yakalandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri