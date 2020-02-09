Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ı evinde ziyaret etti. Esayan bir süredir geçirdiği rahatsızlık sebebiyle tedavi görüyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ı evinde ziyaret etti. Esayan bir süredir geçirdiği rahatsızlık sebebiyle tedavi görüyordu. O anlar Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.