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  • Son Güncelleme: 09.02.2020 18:47

Son dakika: Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili 'ı evinde ziyaret etti

Son dakika haberine göre Başkan , AK Parti İstanbul Milletvekili 'ı evinde ziyaret etti. Esayan bir süredir geçirdiği rahatsızlık sebebiyle tedavi görüyordu.

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