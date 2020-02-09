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  • Son Güncelleme: 09.02.2020 22:21

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan takipçisine kahve sözü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bir Twitter kullanıcısının 'Bakanım yanınıza gelip selfie yapmak ve eşinizle tanışmak istedim ama utandım' sözlerine Twitter hesabından yanıt verdi.

Bakan Albayrak’tan takipçisine kahve sözü

'Hilal Koskli' adlı Twitter kullanıcısı yaptığı paylaşımında, 'Bugün Çengelköy'de gezerken bir Bakan ve bir de Cumhurbaşkanı kızı gördüm sanki :)) Valla bakanım yanınıza gelip selfie yapmak ve eşinizle tanışmak istedim ama utandım :))' sözlerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından yanıt verdi.

'ESRA İLE SİZE KAHVE SÖZÜMÜZ OLSUN'
Bakan Albayrak paylaşımında, 'Hilal kardeşim keşke tanışabilseymişiz. Biz de üzüldük. Bunu telafi edelim. Esra ile size Çengel'de bir kahve sözümüz olsun. Selamlar' ifadelerini kullandı.

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