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  • Son Güncelleme: 09.02.2020 20:25

Başkan Erdoğan, Ardan Küçük ile Kübra Yeşildağ çiftinin nikah şahidi oldu

Başkan , Ardan Küçük ile Kübra Yeşildağ'ın nikahında şahitlik yaptı. Çifti tebrik eden Başkan Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi.

Başkan Erdoğan, nikah şahidi oldu

Başkan , Ardan Küçük ile Kübra Yeşildağ'ın nikahında şahitlik yaptı.

Haliç Kongre Merkezinde dünyaevine giren çiftin nikah törenine Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı.

Başkan Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın kıydığı nikaha şahitlik etti. Çifti tebrik eden Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi.



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