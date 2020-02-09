Erdoğan, İstanbul'da Burhan Felek Atletizm Stadı ve Çalışma Salonları Açılış Töreni'nde açıklama yaptı. Tesislerin, haftanın 7 günü, 24 saat hizmet vereceğini vurguladı. Şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin istinasız her şehrini stadyumlarla, yüzme havuzlarıyla, spor salonlarıyla, kortlarla, kayak merkezleriyle, mahalle tipi spor alanlarıyla donattık. Bugüne kadar spor tesislerimiz için yaptığımız toplam yatırım rakamı 9.5 katrilyon liradır eski rakamla. Bir başka daha önemli karar alarak, yüzme havuzlarımızı günün 24 saati açık hale getiriyoruz. 1 milyon kişiye yüzmeyi öğreteceğiz."

Başkan Tayyip Erdoğan, bu yıl olimpiyatlarda sporcuların atacağı adımlarda büyük bir beklentileri olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek sporcularımıza inanıyor ve güveniyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız devrim niteliğinde bir adım attı. Yetenekli gençlerimiz okul mu, spor mu ikileminde kalmayacak. Anlaşma sağlanan 28 vakıf üniversitesinde yüzde yüz bursla eğitim ve öğretim görebilecek.Başkan Erdoğan, TC vatandaşlığına geçen ve A Milli Basketbol Takımı formasını giyecek olan Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Shane Larkin ile sohbet etti. Erdoğan da basketbolcu Larkin'e A Milli basketbol takımı forması hediye etti.