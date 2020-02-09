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Depremin yüzey kırığının izi, Karakaya Baraj Gölü'nde görüldü

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin meydana getirdiği yüzey kırığının Karakaya Baraj Gölü üzerinde bıraktığı iz, MTA ekibince kaydedildi.

Fay canına
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 şiddetindeki depremde 41 kişi yaşamını yitirdi. Depremin ardından Karakaya Baraj Gölü'ne uzanan yüzey kırığının suda oluşturduğu yaklaşık 1 kilometrelik iz görüntülendi.
MTA Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığına bağlı Yer Bilimleri Araştırmaları Koordinatörlüğü Aktif Tektonik ve Uygulamalı Jeoloji Birimi teknik personelinden Dr. Akın Kürçer, "Muhtemelen su veya gaz çıkışına bağlı olarak göl tabanından yükselen muazzam bir çizgisellik oluştu, inceleme yaptığımız esnada oluştu" dedi.

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