Coronavirüs, dünyaya yayıldı. Tüm çekik gözlüler zan altında kaldı. İstanbul'u gezen Tayvanlı'nın korunma önlemi ise şaşırttı.
Twitter;
Yakında vatandaşlığa da geçer.
Kralsın Tayvanlı kardeş...
Coronavirüs sen nelere kadirsin!
Abi yanlış anlama Çinli değilim
Benim de Çinli arkadaşlarım var
Yani velet Çin gibi...
En azından sokakta dayak yemez.
11 MİLYON KARANTİNADA
Coronavirüs'ten ölenlerin sayısı 698'e çıktı. 11 milyon kişinin, insanlık için feda edilerek karantinaya alındığını açıkladı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüsü vakaları hızla artmaya devam ediyor... Salgın nedeniyle dünya genelinde can kaybı 638'e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısı da 31 binin üzerine çıktı. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi eski genel müdür yardımcısı Yang Gonghuan ise dün ürkütücü bir açıklama yaptı.
Gonghuan Çin'in, dünyayı Coronavirüs'ten kurtarmak amacıyla karantinaya aldığı Wuhan şehrindeki 11 milyon insanı feda ettiğini vurguladı. Gonghuan, "Eğer eyalet tamamen karantina altına alınmamış olsaydı, insanlar tıbbi yardım almak için ülkenin dört bir yanına gidecekti ve salgın tüm ülkeyi ve dünyayı ele geçirecekti" diye konuştu. Wuhan'ın çevresindeki kasabalarda toplam 49 milyon insan yaşadığı vurgulandı.
ŞÜPHELİ PANGOLİN
Çin Tarım Üniversitesi'ndeki uzmanlar, virüsün yarasadan değil pangolin denilen bir memeliden yayıldığını iddia etti. Bilim insanları, pangolinler üzerinde bulunan virüslerin, genom dizilerinin Coronavirüs hastalarındakilerle yüzde 99 aynı olduğunu keşfettiklerini bildirdi.
1 milyar 400 milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük ülkesi olan Çin'de sokaklar bomboş kaldı. İddialara göre ölümcül virüs ise pangolin isimli hayvandan yayıldı.
Nİ'ÇİN' ÖLDÜ!
34 yaşındaki doktor Li Wenliang da önceki gün hayata gözlerini kapadı. Li için dün cenaze töreni yapıldı. Yüzlerce Çinli, Li'nin hayatını kaybettiği hastanenin önünde toplanıp, bahçeye karanfiller bıraktı. Li, virüsü ilk bulduğunda Wuhan polisinin 'söylenti yayma' suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı. Hatta hapse bile atılacaktı. Bazı kaynaklar ise doktorun cinayete kurban gittiği iddiasını ortaya attı. Bu iddia üzerine Çinli'ler, hükümete eleştiri yağdırdı.
Coronavirüs'ün ciddiyetine dikkat çekmek isteyen Dr. Li de salgına yenik düştü. Hastalığı bulan doktorun, öldürüldüğü öne sürüldü.
MASKELİ BALO!
Güney Kore'de Moon tarikatı, yine toplu bir düğüne imza attı... 6 bin çiftin toplu evlendirildiği düğün, başkent Seul'de yapıldı. Düğünde Coronavirüs'e karşı sıkı güvenlik önlemleri alındı. Çiftler, törenin yapılacağı yere kontrol edilerek alındı ve herkese maske dağıtıldı.
İNGİLTERE'DE ÜÇÜNCÜ VAKA
İngiltere Sağlık Direktörü Prof. Chris Whitty, yaptığı yazılı açıklamada, "Başka bir hastanın daha yeni tip Coronavirüs'ü testi pozitif çıktı. Böylece İngiltere'deki toplam vaka sayısı 3 oldu" ifadesini kullandı.
ÇİN, ABD İÇİN TEHDİT!
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Çin'in Amerikan teknolojilerini çalmak için her yola başvurduğunu söyledi. Geçen yıl Çin'in teknoloji hırsızlığına ilişkin 24 kişinin tutuklandığını belirten Wray, bu yıl rakamın 19'a ulaştığını kaydetti. Wray, ABD'deki 56 bölge ofisinde Çin'in teknoloji hırsızlığına ilişkin devam eden bin soruşturma bulunduğunu da belirtti. Ayrıca Çin'i, 'ABD için en büyük adli tehdit' olarak tanımladı.
İstanbul'a gelen turist, vapur iskelesinde görüntülendi. Sırt çantasına monte ettiği led ekrandaki mesaj dikkati çekti. "Çinli değilim. Tayvanlıyım, Ölürüm Türkiyem" yazısını görenler "Pes" dedi. Sosyal medya binlerce yorumla inledi...
Twitter;
Yakında vatandaşlığa da geçer.
Kralsın Tayvanlı kardeş...
Coronavirüs sen nelere kadirsin!
Abi yanlış anlama Çinli değilim
Benim de Çinli arkadaşlarım var
Yani velet Çin gibi...
En azından sokakta dayak yemez.
11 MİLYON KARANTİNADA
Coronavirüs'ten ölenlerin sayısı 698'e çıktı. 11 milyon kişinin, insanlık için feda edilerek karantinaya alındığını açıkladı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüsü vakaları hızla artmaya devam ediyor... Salgın nedeniyle dünya genelinde can kaybı 638'e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısı da 31 binin üzerine çıktı. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi eski genel müdür yardımcısı Yang Gonghuan ise dün ürkütücü bir açıklama yaptı.
Gonghuan Çin'in, dünyayı Coronavirüs'ten kurtarmak amacıyla karantinaya aldığı Wuhan şehrindeki 11 milyon insanı feda ettiğini vurguladı. Gonghuan, "Eğer eyalet tamamen karantina altına alınmamış olsaydı, insanlar tıbbi yardım almak için ülkenin dört bir yanına gidecekti ve salgın tüm ülkeyi ve dünyayı ele geçirecekti" diye konuştu. Wuhan'ın çevresindeki kasabalarda toplam 49 milyon insan yaşadığı vurgulandı.
ŞÜPHELİ PANGOLİN
Çin Tarım Üniversitesi'ndeki uzmanlar, virüsün yarasadan değil pangolin denilen bir memeliden yayıldığını iddia etti. Bilim insanları, pangolinler üzerinde bulunan virüslerin, genom dizilerinin Coronavirüs hastalarındakilerle yüzde 99 aynı olduğunu keşfettiklerini bildirdi.
1 milyar 400 milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük ülkesi olan Çin'de sokaklar bomboş kaldı. İddialara göre ölümcül virüs ise pangolin isimli hayvandan yayıldı.
Nİ'ÇİN' ÖLDÜ!
34 yaşındaki doktor Li Wenliang da önceki gün hayata gözlerini kapadı. Li için dün cenaze töreni yapıldı. Yüzlerce Çinli, Li'nin hayatını kaybettiği hastanenin önünde toplanıp, bahçeye karanfiller bıraktı. Li, virüsü ilk bulduğunda Wuhan polisinin 'söylenti yayma' suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı. Hatta hapse bile atılacaktı. Bazı kaynaklar ise doktorun cinayete kurban gittiği iddiasını ortaya attı. Bu iddia üzerine Çinli'ler, hükümete eleştiri yağdırdı.
Coronavirüs'ün ciddiyetine dikkat çekmek isteyen Dr. Li de salgına yenik düştü. Hastalığı bulan doktorun, öldürüldüğü öne sürüldü.
MASKELİ BALO!
Güney Kore'de Moon tarikatı, yine toplu bir düğüne imza attı... 6 bin çiftin toplu evlendirildiği düğün, başkent Seul'de yapıldı. Düğünde Coronavirüs'e karşı sıkı güvenlik önlemleri alındı. Çiftler, törenin yapılacağı yere kontrol edilerek alındı ve herkese maske dağıtıldı.
İNGİLTERE'DE ÜÇÜNCÜ VAKA
İngiltere Sağlık Direktörü Prof. Chris Whitty, yaptığı yazılı açıklamada, "Başka bir hastanın daha yeni tip Coronavirüs'ü testi pozitif çıktı. Böylece İngiltere'deki toplam vaka sayısı 3 oldu" ifadesini kullandı.
ÇİN, ABD İÇİN TEHDİT!
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Çin'in Amerikan teknolojilerini çalmak için her yola başvurduğunu söyledi. Geçen yıl Çin'in teknoloji hırsızlığına ilişkin 24 kişinin tutuklandığını belirten Wray, bu yıl rakamın 19'a ulaştığını kaydetti. Wray, ABD'deki 56 bölge ofisinde Çin'in teknoloji hırsızlığına ilişkin devam eden bin soruşturma bulunduğunu da belirtti. Ayrıca Çin'i, 'ABD için en büyük adli tehdit' olarak tanımladı.
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