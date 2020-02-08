Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li teröristin Mardin Nusaybin ve Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakollarına teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında, "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li terörist daha Mardin/Nusaybin ve Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li terörist daha Mardin/Nusaybin ve Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu. #MSB #TSK pic.twitter.com/qxIpcFBsez— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 8, 2020
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