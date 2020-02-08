Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li teröristin Mardin Nusaybin ve Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakollarına teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li terörist daha Mardin/Nusaybin ve Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.