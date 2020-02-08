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  • Son Güncelleme: 08.02.2020 14:00

Son dakika: 'nin kuzeyinden kaçan 5 'lı terörist teslim oldu

Son dakika haberi... Terör örgütü 'da çözülme sürüyor. Milli , terör örgütünden kaçan 5 PKK'lı teröristin hudut karakollarına teslim olduğunu bildirdi.

PKK'da çözülme sürüyor! Teslim oldular

Milli (), 'nin kuzeyinden kaçan 5 /'li teröristin ve Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakollarına teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li terörist daha Mardin/Nusaybin ve Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

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