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  • 08.02.2020 13:32
  • Son Güncelleme: 08.02.2020 13:32

Son dakika: Koçarlı Kaymakamı , 'den açığa alındı

Son dakika haberi... Aydın'ın Koçarlı ilçesi Kaymakamı , / soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca açığa alındı. Çelik'in yerine vekaleten görevlendirildi.

O kaymakam FETÖ'den açığa alındı
İçişleri Bakanlığı, / ile iltisakı ve irtibatı olduğu iddiaları üzerine Koçarlı Kaymakamı hakkında soruşturma başlattı. 2015 yılından beri Koçarlı Kaymakamlığı görevini yürüten Çelik, sonrasında açığa alındı. Çelik'in yerine ise vekaleten görevlendirildi. Kaymakam Sürücü'nün, süreç tamamlanana kadar hem Koçarlı, hem de İncirliova Kaymakamlığı görevlerini üstleneceği öğrenildi.
İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili internet sitesinden yaptığı açıklamada şöyle denildi:



"Aydın'ın Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik ile ilgili FETÖ/PDY terör örgütüne iltisak, irtibat anlamına gelebilecek nitelikteki iddialar üzerine; Bakanlığımızca mülkiye müfettişleri görevlendirilmiş, inceleme ve soruşturmaları sonucunda bahse konu iddialar kapsamında maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması için mülkiye müfettişlerince düzenlenen rapor, yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'na tevdi edilmiş, yargı mercilerince gerekli soruşturmanın başlatılması sağlanmıştır. Eş zamanlı olarak adı geçen kaymakamla ilgili Bakanlığımızca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35'inci madde kapsamında yapılması gereken tüm işlemler, gecikmeksizin başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

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