İstanbul Tuzla'da İbrahim Kendirli Kışlası 41. Bakım Merkez Komutanlığı'nda bir binada yangın çıktı. Kimyasal maddenin tutuşması üzerine çıkan yangına önce askerler müdahale etti. Yangın, mühimmat depolarına ulaşmadan Kadıköy, Kartal, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi.
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