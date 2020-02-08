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Kışlada paniği

'da 41. 'nda bir binada çıktı. Kimyasal maddenin tutuşması üzerine çıkan yangına önce askerler müdahale etti. Yangın, mühimmat depolarına ulaşmadan , , Tuzla, Pendik, Sultanbeyli ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi.

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