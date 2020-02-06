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  • Son Güncelleme: 06.02.2020 18:50

Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan, /'li teröristleri ağırlayan Avrupa Parlamentosu'na tepki

Son dakika haberi! İletişim Başkanı , Twitter hesabından , / yöneticilerinin katılımıyla Avrupa Parlamentosu'nda (AP) konferans düzenlenmesine ilişkin açıklama yaptı.

İletişim Başkanı Altun'dan, AP'ye terör tepkisi

İletişim Başkanı , "Avrupa yıllardır PKK'nın terör faaliyetlerine göz yumuyor. Şimdi daha da ileri giderek, PKK/YPG'li teröristleri Avrupa Parlamentosu'nda ağırlıyorlar. Eğer Avrupa, terörist olarak kabul edilen bu örgütü ve onun faaliyetlerini durdurmayacaksa ortak güvenlikten nasıl söz edebiliriz?" ifadesini kullandı.

Altun, Twitter hesabından , / yöneticilerinin katılımıyla Avrupa Parlamentosu'nda (AP) konferans düzenlenmesine ilişkin açıklama yaptı.

Terör örgütü PKK'nın uzun zamandır Avrupa topraklarında eleman temin ettiğini, para topladığını, teşkilatlandığını ve propaganda yürüttüğünü belirten Altun, şunları kaydetti:

"Avrupa yıllardır PKK'nın terör faaliyetlerine göz yumuyor. Şimdi daha da ileri giderek PKK/YPG'li teröristleri Avrupa Parlamentosu'nda ağırlıyorlar. Eğer Avrupa, terörist olarak kabul edilen bu örgütü ve onun faaliyetlerini durdurmayacaksa ortak güvenlikten nasıl söz edebiliriz?

Türkiye'yi insan hakları konusunda haksız şekilde itham etmekte bir saniyeyi bile kaçırmayan Avrupalılar, teröristlere karşı gerçekten adım atma konusunda sessizlik içindeler.

PKK'lı teröristler, ifade özgürlüğü kisvesi altında Avrupa'yı ülkemize yönelik saldırı planlama alanı olarak kullanıyor. Avrupa, çifte standartlarını bırakmalı ve gerçekten ortak bölgesel güvenliği önemsediğini göstermelidir. Artık yeter."


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