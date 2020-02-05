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  • Son Güncelleme: 06.02.2020 01:51

AK Parti'den 'na terör tepkisi: Şiddetle kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'nda () , / yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlenmesine ilişkin, "Avrupa Parlamentosu için utanç verici bir durumdur. AP'de terör etkinliğine izin verilmesini şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti'den AP'ye terör tepkisi: Şiddetle kınıyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'nda () , / yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlenmesine ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Terörle mücadele etmesi gereken Avrupa Parlementosu teröre destek verirse kendini feshetmiş olur. AP'de düzenlenen etkinlikte PKK elebaşılarının yer alması teröre destek vermektir. PKK terör örgütünün mensupları bugün AP çatısı altında terör propagandası yapmıştır. Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ahlak dışı tehditlerde bulunulmuştur. Bu, AP için utanç verici bir durumdur. AP'de terör etkinliğine izin verilmesini şiddetle kınıyoruz.

PKK terör örgütünün AP'de terör propagandası yapıyor olması, AP'nin kendi değerlerinden vazgeçmesi demektir. AP, terör örgütlerinin propaganda merkezi olmamalıdır. AP'ye bir kere daha kendi varlık sebebini hatırlatıyoruz. Irkçıların, faşistlerin AP'de giderek daha çok boy göstermesinden sonra, şimdi de teröristler faaliyet yapmaktadır. AP, demokrasi ve terörün yan yana olamayacağını hatırlamalı ve ilkeli davranmalıdır."

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