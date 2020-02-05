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  • Son Güncelleme: 05.02.2020 14:01

Son dakika: Milli Hulusi Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile telefonda görüştü

Son dakika haberi... Milli Hulusi Akar, Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü. Görüşmede, 12-13 Şubat 2020'de 'de yapılacak Savunma Bakanları Toplantısı ile 17-21 Şubat 2020'de Yunanistan'da gerçekleştirilecek Güven Artırıcı Önlemler toplantısına yönelik hazırlıkların ele alındığı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Bakan Akar'dan kritik temas

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar ve Panagiotopoulos'un telefonla bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Karşılıklı savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, 12-13 Şubat 2020'de 'de yapılacak Savunma Bakanları Toplantısı ile 17-21 Şubat 2020'de 'da gerçekleştirilecek Güven Artırıcı Önlemler toplantısına yönelik hazırlıkların ele alındığı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

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