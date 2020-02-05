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  • 05.02.2020 13:13
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 13:13

Etkisiz hale getirilen 'lı terörist Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan saldırının planlayıcısı çıktı!

'da 2019'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen 'lı teröristin 'nın terörden arananlar listesinin 500 bin lira ödüllü gri kategorisinde yer alan '' kod adlı olduğu ortaya çıktı. Teröristin 2017 tarihinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne tünel kazılarak gerçekleştirilen saldırının planlayıcısı olduğu ortaya çıktı.

Etkisiz hale getirilen terörist o saldırının planlayıcısı çıktı!

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçesine bağlı Karahasan Mahallesi'nde, 2019 tarihinde düzenlen 'Şehit Jandarma Er Fatih Yeniay-2' operasyonunda, 'lı terörist saklandığı evde etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin, terör örgütünün sözde 'Amed eyaleti özel güç' içerisinde, sabotajcı olarak faaliyet yürüten, 'nın terörden arananlar listesinde, 500 bin lira ödüllü gri kategorisinde yer alan '' kod adlı olduğu belirlendi.

Terörist Toprak'ın 11 Nisan 2017 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü binasına tünel kazılarak gerçekleştirilen ve 1 polis ile 3 sivilin şehit olduğu, 10 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyı planlayan terörist gruptan hayatta kalan son terörist olduğu saptandı.

2 GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ŞEHİT ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Terörist Toprak'ın ayrıca 19 Mart 2018 tarihinde, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak ile güvenlik korucusu Yaseddin Opçin'i şehit eden isim olduğu öğrenildi. Teröristin 21 Kasım 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ele geçirilen el yapımı patlayıcının hazırlanması ve yerleştirilmesi ile 7 Temmuz 2017 tarihinde Hani ilçesinde infilak eden el yapımı patlayıcının hazırlanması olaylarına karıştığı da tespit edildi.

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