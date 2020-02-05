Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,"AB katılım sürecinde yeni bir sayfa açmanın vakti geldi" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu ayrıca "Kıbrıs Türklerinin varlığının inkarı sürerse AB'nin her menfi adımına karşı biz de adım atacağız" dedi.

Çavuşoğlu; AB Parlamentosunda Yunan Milletvekili ırkçı Yannis Lagos'un Türk bayrağını yırtması hakkında Yunanistan yönetiminin tutumundan memnun olduklarını belirterek, "Yaşanan üzücü olayı hepiniz biliyorsunuz. Yunanistan yönetiminin tutumundan memnunuz ama ırkçılığın Avrupa Birliği değerlerini kökten sarstığının farkına varmamız lazım" dedi.