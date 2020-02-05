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  • Son Güncelleme: 05.02.2020 18:25

Son dakika: 'den 'daki çığ felaketi için taziye mesajı

Son dakika haberine göre Genel Başkanı 'daki çığ felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "İlk çığ düşmesinde 5, ikinci çığ düşmesinde 33 olmak üzere şu ana kadar 38 vatan evladı şehit olmuştur. Acımız çok büyüktür. Çığ felaketinde şehit olan sivil ve güvenlik görevlisi kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, milletçe başımız sağolsun diyorum." dedi.

Bahçeli'den Van'daki çığ felaketi için taziye mesajı

Genel Başkanı 'daki çığ felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "İlk çığ düşmesinde 5, ikinci çığ düşmesinde 33 olmak üzere şu ana kadar 38 vatan evladı şehit olmuştur. Acımız çok büyüktür. Çığ felaketinde şehit olan sivil ve güvenlik görevlisi kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, milletçe başımız sağolsun diyorum." dedi.


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