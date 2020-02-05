Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yılda 3 bin ile 6 bin ton arasında kullanım dışı mühimmatı işleyecek bu tesis sıfır atık ilkesiyle tüm ürünleri geri dönüşüme hazırlayacak.

Bu vesileyle ülke genelinde sıfır atık konusuna verdiği ehemmiyet sebebiyle eşime çok çok teşekkür ediyorum.

Hamdolsun ayağımızı bastık hiçbir yerde mahcup olmadık. Hedeflerimize doğru yürürken tüm dünyaya mertlik dersi verdik.

Türkiye'nin son 17 yılda savunma sanayi alanında yürüttüğü çalışmalar olmasa kendi topraklarımızda bile terörle mücadele edemez hale gelebilirdik. Yaptığımız hamleler sonucunda yerlilik ve millilik oranı yüzde 20'den yüzde 70'lere çıktı.



Libya ve Suriye'de karşılaştığımız durum füze savunma sistemlerine daha çok önem vermemiz gerektiğini göstermiştir.

Aselsan ve Roketsan tarafından tamamen yerli ve milli olarak geliştirilen hava savunma sistemini çok ama çok önemli görüyorum.

İnşallah bu sistemi mümkünse hemen Suriye sınırımıza yerleştirerek eksiği gidermiş olacağız.

Uzun menzilli hava savunma sistemimiz siperin de çalışmalarında öneli mesafe kat ettik.

Havuzlu çıkarma gemimiz Anadolu'yu tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu sene sonunda deniz kuvvetlerimize teslim edeceğiz.

İnşallah inanıyorum ki bu tersanelerimizden biz ideal olanını şöyle bir uçak gemisini de yapacağız.

Tasarımından üretimine her aşamada yerli olacak savaş uçağımızı 2023'te hangardan çıkaracağız. Türkiye'yi F-35'leri vermemekle tehdit edenlere en güzel cevabı kendi milli savaş uçağımızla vermiş olacağız.

Tamamen yerli tasarım olan Gökbey helikopterimiz de seri üretime geçecek.

Bu konularda en önemli iş tasarım. Bu konuda çok güçlü bir gençliğimiz var. Bu işi başaracağız.

BAŞKAN ERDOĞAN BÖYLE KARŞILANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısının ardından inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Kırıkkale'ye geldi. Başkan Erdoğan'ı, tören mangasını selamladı.

Ukrayna gezisi nedeniyle ertelenen AK Parti grubu bugün gerçekleştirildi. Erdoğan grup toplantısının ardından Kırıkkale'ye geldi. Başkan Erdoğan'ı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar karşıladı.

Erdoğan'ın Kırıkkale'de yapacağı temaslar çerçevesinde AK Parti'nin 31 Mart Mahalli seçimlerinde yüzde 85.5 oranında oy alarak rekor kırdığı Delice ilçesinde halka hitap etmesi de bekleniyor.