New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,91 artışla 29,048.73 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,83 kazançla 3,329.32 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,75 yükselişle 9,574.10 puandan işlem gördü.
ABD'de dış ticaret açığı, Aralık 2019'da aylık bazda yüzde 11,9 artışla 48,9 milyar dolara yükseldi
Ülkedeki özel sektör istihdamı ise ocak ayında 291 binlik artış kaydetti.
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