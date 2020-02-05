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  • Son Güncelleme: 05.02.2020 17:56

sı güne yükselişle başladı | 5 Şubat 2020

sı, güne yükselişle başladı. Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,91 artışla 29,048.73 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,83 kazançla 3,329.32 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,75 yükselişle 9,574.10 puandan işlem gördü.

New York borsası güne yükselişle başladı!

sı, güne yükselişle başladı.

Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,91 artışla 29,048.73 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,83 kazançla 3,329.32 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,75 yükselişle 9,574.10 puandan işlem gördü.

ABD'de dış ticaret açığı, Aralık 2019'da aylık bazda yüzde 11,9 artışla 48,9 milyar dolara yükseldi

Ülkedeki özel sektör istihdamı ise ocak ayında 291 binlik artış kaydetti.

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