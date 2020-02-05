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  • Son Güncelleme: 05.02.2020 17:53

ne kadar? Serbest piyasada 487 lira oldu | 5 Şubat 2020 altın fiyatları

'da gram altının satış fiyatı 299,50 lira olurken 487 liradan satıldı. Öte yandan bin 993 liradan, 273 liradan alınan (Gr.) 277 liradan, bin 928 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 948 liradan, 964 liradan alınan Yarım Ziynet 974 liradan ve 482 liradan alınan Çeyrek Ziynet 487 liradan satıldı.

Serbest piyasada çeyrek altın 487 lira oldu!

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 299,50 lira oldu.

'da 299,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 299,50 liradan, bin 972 liradan alınan bin 993 liradan, 273 liradan alınan (Gr.) 277 liradan, bin 928 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 948 liradan, 964 liradan alınan Yarım Ziynet 974 liradan ve 482 liradan alınan Çeyrek Ziynet 487 liradan satıldı.

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