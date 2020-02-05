Corona yüzünden borsa çakıldı. 400 milyar dolar buharlaştı. Piyasaya 250 milyar pompalandı ama çare olmadı. 150 ülke de kapıları kapadı.
Şanghay, Nanning, Ningbo ve Wuhan'da halk marketleri adeta yağmaladı. Başkent Pekin'de de maske kuyrukları 10 kilometreye kadar uzadı.
BAŞKAN'DAN CORONAVİRÜS ÖNLEMİ: HER SABAH BİR KAŞIK DUT PEKMEZİ
Coronavirus'e karşı özel bir tedbirim yok. Vücudu güçlü tutacağız. Her sabah bir kaşık Erzurum'dan gelen dut pekmezi alırım. Çünkü kan yapar.
'CORONA'MADI!
Çin'de salgını ilk bilen doktor Li Wenliang da Coronavirüs'e yakalandı. Doktor Li, virüsü ilk fark ettiğinde hükümeti uyarmıştı. Ancak yetkililer onu dinlemek yerine hapse atmaya çalışmıştı.
Çin'in wuhan Wuhan şehrindeki bir pazarda ortaya çıkan Coronavirüs, dünyayı tehdit etmeye devam ediyor... Son açıklamalara göre ölümcül virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 427'ye çıktı. Salgını önceden görüp meslektaşlarını uyaran, ancak Pekin hükümeti tarafından susturulan doktor Li Wenliang da Coronavirüs'e yakalandı. Doktor Li, virüsü fark ettiğinde Çin'de sıkça kullanılan mesajlaşma programı Wechat'tan yakınlarına şu mesajı atmıştı: "Hükümet yetkilileri neden hala insandan insana virüs bulaşmadığını söylüyor? Bunun yanında sağlık personellerinin de enfekte olmadığını söylüyorlar." Polisler ise Çinli doktoru söz konusu mesajdan dolayı "internette söylenti yaymak ve kamu düzenini bozmak"la suçlamıştı.
İSTANBUL'DA ALARM
Çin'den önceki gece gelen bir hostes, İstanbul Beylikdüzü'nde Coronavirüs şüphesi ile karantinaya alındı.
ÇİN SEDDİ
Çin'de Coronavirüs nedeniyle eczanelerde maske kalmadı... Karaborsaya düşen maske nedeniyle halk zor durumda. Başkent Pekin başta olmak üzere, Şangay, Nanning, Ningbo ve Wuhan gibi kentlerde bazı sağlık merkezlerinde maske satışına başlandı. Pekin'de 10 kilometreyi bulan maske kuyrukları dikkat çekti.
Singapur merkezli haber sitesi Strait Times'ın haberine göre ise Çin'de 2019 Kasım ayında 20'li paket olarak 178 Yuan'a (25 dolar) satılan maskeler, şu anda 950-1100 (150 dolar) bandına çıktı. Sahte maske yapan iki kişi Pekin'de tutuklandı. Maskesiz sokağa çıkan kişilere ise tedbir almadıkları için fiziksel şiddet uygulandı.
ÜRETİM DURDU
Çin'de yaşayan bir Türk öğretmen ülkedeki manzarayı şöyle anlattı: Fabrikalar üretimi durdurdu. Yaşam sıfıra indi. En iyi maske N95. Ancak normal maske bile kalmadı. Bu yüzden herkes maskesini sirkeyle yıkayıp tekrar takıyor.
IPHONE SEDDİ
Çin'de şu sıralar maske alabilmek için saatlerce kuyrukta bekleyen vatandaşlar, geçtiğimiz yılın son aylarında da IPhone'un yeni modelini almak için sıraya girmişti.
Virüse karşı gece gündüz çalışan Çinli doktorlar yorgunluktan bitkin düştü.
NOTLAR
Coronavirüs'ün yalnızca solunum yoluyla değil, başka yollarla da bulaşabildiği keşfedildi. Uzmanlar, Coronavirüs bulaşmış bir hastanın evinin kapı kolunda da virüs tespit etti.
Rusya, Çin'in Vuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye etti.
Japonya'da 3 bin 700 kişiyi taşıyan bir yolcu gemisinde Coronavirüs tespit edildi. Gemi karantinaya alındı.
Yeni tip Coronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Asya genelinde çok sayıda konser ve kültür sanat etkinliği iptal edildi.
VİRÜS EMİNÖNÜ ESNAFINI VURDU
Çin'deki virüs salgını Eminönü esnafını da etkiledi. Tahtakale'de elektronik eşya ve cep telefonu aksesuarı satanlar, mal gelmediğini ve stokları kullandıklarını belirtti.
Esnaf Murat Başar "Satışlarımız şu an bir var, bir yok. Sürekli gelen müşteriler bile gelmiyor" diye konuştu.
Şanghay, Nanning, Ningbo ve Wuhan'da halk marketleri adeta yağmaladı. Başkent Pekin'de de maske kuyrukları 10 kilometreye kadar uzadı.
BAŞKAN'DAN CORONAVİRÜS ÖNLEMİ: HER SABAH BİR KAŞIK DUT PEKMEZİ
Coronavirus'e karşı özel bir tedbirim yok. Vücudu güçlü tutacağız. Her sabah bir kaşık Erzurum'dan gelen dut pekmezi alırım. Çünkü kan yapar.
'CORONA'MADI!
Çin'de salgını ilk bilen doktor Li Wenliang da Coronavirüs'e yakalandı. Doktor Li, virüsü ilk fark ettiğinde hükümeti uyarmıştı. Ancak yetkililer onu dinlemek yerine hapse atmaya çalışmıştı.
Çin'in wuhan Wuhan şehrindeki bir pazarda ortaya çıkan Coronavirüs, dünyayı tehdit etmeye devam ediyor... Son açıklamalara göre ölümcül virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 427'ye çıktı. Salgını önceden görüp meslektaşlarını uyaran, ancak Pekin hükümeti tarafından susturulan doktor Li Wenliang da Coronavirüs'e yakalandı. Doktor Li, virüsü fark ettiğinde Çin'de sıkça kullanılan mesajlaşma programı Wechat'tan yakınlarına şu mesajı atmıştı: "Hükümet yetkilileri neden hala insandan insana virüs bulaşmadığını söylüyor? Bunun yanında sağlık personellerinin de enfekte olmadığını söylüyorlar." Polisler ise Çinli doktoru söz konusu mesajdan dolayı "internette söylenti yaymak ve kamu düzenini bozmak"la suçlamıştı.
İSTANBUL'DA ALARM
Çin'den önceki gece gelen bir hostes, İstanbul Beylikdüzü'nde Coronavirüs şüphesi ile karantinaya alındı.
ÇİN SEDDİ
Çin'de Coronavirüs nedeniyle eczanelerde maske kalmadı... Karaborsaya düşen maske nedeniyle halk zor durumda. Başkent Pekin başta olmak üzere, Şangay, Nanning, Ningbo ve Wuhan gibi kentlerde bazı sağlık merkezlerinde maske satışına başlandı. Pekin'de 10 kilometreyi bulan maske kuyrukları dikkat çekti.
Singapur merkezli haber sitesi Strait Times'ın haberine göre ise Çin'de 2019 Kasım ayında 20'li paket olarak 178 Yuan'a (25 dolar) satılan maskeler, şu anda 950-1100 (150 dolar) bandına çıktı. Sahte maske yapan iki kişi Pekin'de tutuklandı. Maskesiz sokağa çıkan kişilere ise tedbir almadıkları için fiziksel şiddet uygulandı.
ÜRETİM DURDU
Çin'de yaşayan bir Türk öğretmen ülkedeki manzarayı şöyle anlattı: Fabrikalar üretimi durdurdu. Yaşam sıfıra indi. En iyi maske N95. Ancak normal maske bile kalmadı. Bu yüzden herkes maskesini sirkeyle yıkayıp tekrar takıyor.
IPHONE SEDDİ
Çin'de şu sıralar maske alabilmek için saatlerce kuyrukta bekleyen vatandaşlar, geçtiğimiz yılın son aylarında da IPhone'un yeni modelini almak için sıraya girmişti.
Virüse karşı gece gündüz çalışan Çinli doktorlar yorgunluktan bitkin düştü.
NOTLAR
Coronavirüs'ün yalnızca solunum yoluyla değil, başka yollarla da bulaşabildiği keşfedildi. Uzmanlar, Coronavirüs bulaşmış bir hastanın evinin kapı kolunda da virüs tespit etti.
Rusya, Çin'in Vuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye etti.
Japonya'da 3 bin 700 kişiyi taşıyan bir yolcu gemisinde Coronavirüs tespit edildi. Gemi karantinaya alındı.
Yeni tip Coronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Asya genelinde çok sayıda konser ve kültür sanat etkinliği iptal edildi.
VİRÜS EMİNÖNÜ ESNAFINI VURDU
Çin'deki virüs salgını Eminönü esnafını da etkiledi. Tahtakale'de elektronik eşya ve cep telefonu aksesuarı satanlar, mal gelmediğini ve stokları kullandıklarını belirtti.
Esnaf Murat Başar "Satışlarımız şu an bir var, bir yok. Sürekli gelen müşteriler bile gelmiyor" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.