İzmir'de deprem! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Ege Denizi'nde İzmir Çeşme açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 06.42'de yerin 7.40 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı gelen ilk bilgiler arasında.

Kandilli Rasathanesi'de depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu.

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