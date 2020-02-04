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  • Son Güncelleme: 04.02.2020 07:06

: İzmir Çeşme'de korkutan deprem! 4 Şubat AFAD

haberi... AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Ege Denizi İzmir Çeşme açıklarıda 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 06.42'de gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte 4 Şubat AFAD listesi...

İzmir'de korkutan deprem!

İzmir'de deprem! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamasına göre, Ege Denizi'nde İzmir Çeşme açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 06.42'de yerin 7.40 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı gelen ilk bilgiler arasında.

Kandilli Rasathanesi'de depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu.

SON DEPREMLER

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