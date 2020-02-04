Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 04.02.2020 11:55
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 11:58

Son dakika haberi! Manisa'da korkutan deprem! 4 Şubat AFAD

Manisa'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrendili. İşte 4 Şubat listesi...

Manisa'da korkutan deprem!

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığı verilere göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 11.43'de yerin 7 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

SON DEPREMLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika haberi! Manisa'da korkutan deprem! 4 Şubat AFAD son depremler
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri