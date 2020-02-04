Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığı verilere göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 11.43'de yerin 7 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.
Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
SON DEPREMLER
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