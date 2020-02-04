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  • Son Güncelleme: 04.02.2020 12:41

? 2019-2020 Atatürk Üniversitesi kayıt yenileme ne zaman son?

ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavının sona ermesinin ardından kayıt yenileme için öğrenciler araştırmalara başladılar. Ders kayıtları marteryal ücreti ödeme işlemleri 3 Şubat'ta başladı. Peki, ? 2019-2020 Atatürk Üniversitesi kayıt yenileme ne zaman son? İşte cevaplar...

ATA AÖF harç ücretleri ne zaman yatırılacak?

ATA AÖF harç ücretleri ne zaman yatırılacak? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi için geri sayım başladı. Atatürk Üniversitesi'ninn akademik takviminde yer alan bilgiye göre, bahar yarıyılı için ders kayırları 3 Şubat'ta başladı. Öğrencilerin kısa sürede materyal ücreti ödeme işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Peki, ATA AÖF harç ücretleri ne zaman yatırılacak? 2019-2020 Atatürk Üniversitesi kayıt yenileme ne zaman son? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

ATA AÖF HARÇ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

2019-2020 eğitim öğretim yılı akademik takviminde yer alan bilgiye göre, bahar dönemi ders kayıtları 3-9 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrencilerin bu tarihler aralığında materyal ücretlerini yatırmaları gerekiyor.

Mazeretli ders kayıtları ise 10-16 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak.

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