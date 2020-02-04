ATA AÖF harç ücretleri ne zaman yatırılacak? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi için geri sayım başladı. Atatürk Üniversitesi'ninn akademik takviminde yer alan bilgiye göre, bahar yarıyılı için ders kayırları 3 Şubat'ta başladı. Öğrencilerin kısa sürede materyal ücreti ödeme işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Peki, ATA AÖF harç ücretleri ne zaman yatırılacak? 2019-2020 Atatürk Üniversitesi kayıt yenileme ne zaman son? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

ATA AÖF HARÇ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

2019-2020 eğitim öğretim yılı akademik takviminde yer alan bilgiye göre, bahar dönemi ders kayıtları 3-9 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrencilerin bu tarihler aralığında materyal ücretlerini yatırmaları gerekiyor.

Mazeretli ders kayıtları ise 10-16 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak.