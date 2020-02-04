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Şehitlerimiz Hatay’da

Türkiye, İdlib bölgesine göç ve krizi önlemek için bölgeye askeri sevkiyat gerçekleştirirken, Esad rejiminin saldırısında şehit olan askerlerimiz ve yaralılarımız Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilip, ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Şehitlerimiz Hatay’da
Türkiye, İdlib bölgesine göç ve krizi önlemek için bölgeye askeri sevkiyat gerçekleştirirken, Esad rejiminin saldırısında şehit olan askerlerimiz ve yaralılarımız Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilip, ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İki yaralının tedavisi ayakta yapıldı. belirtildi. Şehitlerimiz 7 asker ile tır şoförü İsmail Akatay, bugün memleketlerinde toprağa verilecek.

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