Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerimizin şehit olduğunu, 1'i ağır 9 askerin de yaralandığını duyurdu. Bakan Albayrak şehit olan askerlerimiz için taziye mesajı yayınladı

Bakan Albayrak'ın paylaşımı;

"İdlib'de gerçekleşen saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun."