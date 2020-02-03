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  • Son Güncelleme: 03.02.2020 09:29

Son dakika: 'tan 4 şehit için taziye mesajı

Son dakika haberine göre , 'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde şehit olan 4 asker için taziye mesajı yayınladı.

Bakan Albayrak'tan 4 şehit için taziye mesajı

, 'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerimizin şehit olduğunu, 1'i ağır 9 askerin de yaralandığını duyurdu. Bakan Albayrak şehit olan askerlerimiz için taziye mesajı yayınladı

Bakan Albayrak'ın paylaşımı;

"İdlib'de gerçekleşen saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun."

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