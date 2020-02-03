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  • 03.02.2020 23:22
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 23:22

'nın nişanlısı Cengiz, Trump'ın Kongresinde yapacağı konuşmaya davet edildi

’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci ’nın nişanlısı ’in, Başkanı ’ın Kongrede yarın akşam yapacağı Birliğin Durumu (State of the Union) konuşmasına katılacağı belirtildi.

Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz ABD'ye davet edildi

'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci 'nın nişanlısı 'in, Başkanı 'ın Kongrede yarın akşam yapacağı Birliğin Durumu (State of the Union) konuşmasına katılacağı belirtildi.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyesi olan Virginya eyaletinin Demokrat temsilcisi Gerry Connolly, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Cengiz'i misafiri olarak davet ettiğini duyurdu.

Connolly, "Hatice'nin salı gecesi Meclis salonunda bulunma cesareti, Suudi Arabistan'ın, ABD sakini, benim bölgemde seçmen, reformcu saygın gazetecinin cinayetine ve nişanlısına karşı sorumlu tutulması gerektiği konusunda, Başkan'a açık bir çağrı olmalı." ifadesini kullandı.

Kaşıkçı i konusunda Kongrenin üzerine düşeni yaptığını kaydeden Connolly, "Aynı şekilde şimdi Başkan Trump da üzerine düşeni yapmalı." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Kongrede yarın akşam Birliğin Durumu konulu konuşma yapacak.

KAŞIKÇI CİNAYETİ
yazarı Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki konsolosluk binasında 2 Ekim 2018'de vahşice öldürülmüştü.

İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili Suudi Arabistan'da süren davada da 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verilirken, bin Selman'a yakın isimler serbest kalmıştı.


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