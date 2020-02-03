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  • Son Güncelleme: 03.02.2020 16:19

sürprizleri! Yaratıcı sürpriz hediye fikirleri

Bu yıl Cuma gününe denk gelen 'ın aslında bir tarihi var. Eşlerini ve sevgililerini güzel bir sürpriz yapmak isteyenler şimdiden hazırlık yapmaya başladılar. Yaratıcı şeyler yapmak isteyenler ise 14 Şubat için sürprizleri araştırmaya başladı. Peki 14 Şubat sevgililer gününde ne oldu Sevgililer gününün tarihçesi ise 3. yüzyılda ’nin gizlice kıydığı nikahlara dayanıyor. İhanetin karşılığını canıyla ödeyen Aziz Valentine M.S. 270 yılında 14 Şubat’ta idam edilmiştir. Bu nedenle her yıl 14 Şubat’ta Sevgililer günü kutlanmaktadır. İşte 14 Şubat kadına ve ...

Sevgililer Günü sürprizleri! Yaratıcı 14 Şubat sürpriz hediye fikirleri

14 Şubat sevgililer gününe sayılı günler kaldı. Çiftler birbirlerine 14 şubat sevgililer günü hediyelerini almak için tatlı telaşa girdi. Heyecanın dorukta olduğu şu günlerde partnerlerini Sevgililer Günü'nde mutlu etmek isteyenler yaratıcı sürprizleri araştırmaya başladı. Dünyada 14 Şubat Sevgililer Günü olarak kutlanmaktadır. Bu günde çeşitli hediyeler ile sevgililer ve eşlerini mutlu etmek istiyorlar. Sevgiliniz mutlu etmenin yolu sadece pahalı hediyelerden geçmez. Elleriniz ile hazırladığınız bir yemek ve güzel bir müzik ile oluşturacağınız ortam ile sevgilinizi özel hissettirmenizi sağlayabilir.

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