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  • Son Güncelleme: 02.02.2020 01:32

, bekçilerin vatandaşı ''darp ettiği'' iddiasını yalanladı

, Fatih'te bekçilerin bir vatandaşı ''darp ettiği'' iddiasının asılsız olduğunu bildirdi. Açıklamada, şüphelinin imal ve ticaretini yapmak, uyuşturucu madde kullanma, 4 kasten yaralama olmak üzere toplam 6 suç kaydının bulunduğu kaydedildi.

İstanbul Emniyeti'nden o iddialara yalanlama

, Fatih'te bekçilerin bir vatandaşı ''darp ettiği'' iddiasının asılsız olduğunu bildirdi.

Emniyetten yapılan açıklamada, Seyitömer Mahallesi Hüseyin Kazım Sokak'ta bulunan Şellal Parkı içerisinde Şaban Ç'nin, devriye gezen bekçileri görmesi üzerine kaçmaya başladığı, karşı istikametten gelen diğer bekçileri görmesi üzerine şüphelinin cebindeki leri yere atarak görevlilere mukavemette bulunduğu belirtildi.



Açıklamada, ''Çarşı ve mahalle bekçimiz Ali D'yi yumruk atarak ittirmek ve resmi üniformasını yırtmak suretiyle direnmeye devam eden ve bir pda cihazının da kırılmasına sebep olan şüpheli şahıs, zor kullanarak gözaltına alınmış, yapılan incelemede üzerinde 2 parça 'skunk' diye tabir edilen narkotik madde ele geçirilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.

6 KAYDI BULUNUYOR
Açıklamada, şüphelinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapmak, uyuşturucu madde kullanma, 4 kasten yaralama olmak üzere toplam 6 suç kaydının bulunduğu kaydedildi.

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