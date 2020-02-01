İletişim Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda,denildi.





ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Başkan Erdoğan, muhalefetin "Deprem vergileri nereye gitti?" şeklindeki algı operasyonuna yönelik "Bizim tarihimizde Erzincan depremi vardır, meşhurdur. Sakarya, Düzce, Bolu, Kocaeli bu depremler vardır, malumdur. CHP Genel Başkanı tarih cahili bilmez. Van, Bingöl ve Simav'da neler yapmışız git yerinde gör" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, "Deprem için toplanan paralar yerine gittiği gibi biz milli bütçeden harcayarak oraları ayağa kaldırdık." açıklamasında bulunmuştu.