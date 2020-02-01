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  • Son Güncelleme: 01.02.2020 12:19

Son dakika: İletişim Başkanlığından harcamaları paylaşımı

Son dakika haberi... Son günlerde özellikle muhalif kesim tarafından vergileri üzerinden hükümet karşıtı negatif algı oluşturulmaya çalışılıyordu. İletişim Başkanlığı tarafından son 17 yıldaki deprem harcamaları ile ilgili videolu bir paylaşım yapıldı.

İletişim Başkanlığından deprem harcamaları paylaşımı
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Son 17 yılda 6 büyük deprem yaşanan ülkemizde, eğitim, sağlık, ulaştırma, kentsel dönüşüm, turizm, güvenlik, adalet, afet ve acil yardım, sanayi altyapısı gibi birçok alanda deprem yardım ve yatırımları artarak devam ediyor. Çünkü biz, birlikte Türkiyeyiz" denildi.



ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Başkan Erdoğan, muhalefetin "Deprem vergileri nereye gitti?" şeklindeki algı operasyonuna yönelik "Bizim tarihimizde Erzincan depremi vardır, meşhurdur. Sakarya, Düzce, Bolu, Kocaeli bu depremler vardır, malumdur. CHP Genel Başkanı tarih cahili bilmez. Van, Bingöl ve Simav'da neler yapmışız git yerinde gör" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, "Deprem için toplanan paralar yerine gittiği gibi biz milli bütçeden harcayarak oraları ayağa kaldırdık." açıklamasında bulunmuştu.

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