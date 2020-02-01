Son 17 yılda 6 büyük deprem yaşanan ülkemizde,— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) February 1, 2020
•eğitim
•sağlık
•ulaştırma
•kentsel dönüşüm
•turizm
•güvenlik
•adalet
•afet ve acil yardım
•sanayi altyapısı
gibi birçok alanda deprem yardım ve yatırımları artarak devam ediyor.
Çünkü biz, birlikte Türkiye'yiz🇹🇷 pic.twitter.com/gqMi42jG3k
ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Başkan Erdoğan, muhalefetin "Deprem vergileri nereye gitti?" şeklindeki algı operasyonuna yönelik "Bizim tarihimizde Erzincan depremi vardır, meşhurdur. Sakarya, Düzce, Bolu, Kocaeli bu depremler vardır, malumdur. CHP Genel Başkanı tarih cahili bilmez. Van, Bingöl ve Simav'da neler yapmışız git yerinde gör" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, "Deprem için toplanan paralar yerine gittiği gibi biz milli bütçeden harcayarak oraları ayağa kaldırdık." açıklamasında bulunmuştu.
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