İstanbul Valiliği 'Geçici Koruma Kapsamı'ndaki Suriyelilere ilişkin yazılı basın açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada, "İstanbul'da "Geçici Koruma Kapsamı"nda bulunan 479.420 Suriyeli'nin beyan ettikleri ikamet adresleri ile MERNİS (Merkezi Nüfus İdare Sistemi) ve GÖÇNET sistemlerindeki adreslerinin uyumlu hale getirilmesi amacıyla, 15 Kasım-31 Aralık 2019 tarihleri arasında "Adreste Kontrol ve Veri Güncelleme Çalışması" yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, beyan edilen ikamet adresleri ile MERNİS ve GÖÇNET sistemlerindeki bazı adresler arasında uyuşmazlıklar olduğu ve güncel olmadığı tespit edilmiştir.
6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde kayıt altında bulunan; Geçici Koruma Sahibi Suriyelilerin adreslerini güncellemeleri için ikamet ettikleri İlçe Nüfus Müdürlüğüne 13 Mart 2020 Cuma akşamı mesai bitimine kadar şahsen başvuru yapmaları zorunludur.
İkamet adresi güncel olmayan "Geçici Koruma Sahibi" Suriyelilerin, kamu kurumları, eğitim (Okullar), sağlık (HastanelerEczaneler), iş yerleri, bankalar, sosyal yardım kuruluşları v.b. yerlerden yararlanmada zorluk yaşayabilecekler, bazı durumlarda ise kamu hizmetlerine erişimleri askıya alınacaktır" denildi.
İstanbul Valiliğinden Suriyelilere 13 Mart uyarısı
İstanbul Valiliği, 'Geçici Koruma Kapsamı'ndaki Suriyelilere ilişkin basın açıklamasında bulundu. Açıklamada, "İkamet adresi güncel olmayan “Geçici Koruma Sahibi” Suriyeliler, kamu kurumları, eğitim, sağlık, iş yerleri, bankalar, sosyal yardım kuruluşları gibi yerlerden yararlanmada zorluk yaşayabilecekler, bazı durumlarda ise kamu hizmetlerine erişimleri askıya alınacaktır" denildi.
İstanbul Valiliği 'Geçici Koruma Kapsamı'ndaki Suriyelilere ilişkin yazılı basın açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada, "İstanbul'da "Geçici Koruma Kapsamı"nda bulunan 479.420 Suriyeli'nin beyan ettikleri ikamet adresleri ile MERNİS (Merkezi Nüfus İdare Sistemi) ve GÖÇNET sistemlerindeki adreslerinin uyumlu hale getirilmesi amacıyla, 15 Kasım-31 Aralık 2019 tarihleri arasında "Adreste Kontrol ve Veri Güncelleme Çalışması" yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, beyan edilen ikamet adresleri ile MERNİS ve GÖÇNET sistemlerindeki bazı adresler arasında uyuşmazlıklar olduğu ve güncel olmadığı tespit edilmiştir.
- 'Koca Yusuf' yola çıktı! Çin'den koronavirüs tahliyesi başlıyor
- CHP’nin Altay tankı iddialarına yanıt
- Başkan Erdoğan'dan ABD'nin sözde barış planına sert tepki!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.