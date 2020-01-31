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  • 31.01.2020 17:00
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 17:00

'de 78 düzensiz yakalandı!

'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 78 düzensiz yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne'de 78 düzensiz göçmen yakalandı!

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Uzunköprü, Havsa ve Keşan ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerindeki denetimlerde , , , , ve uyruklu 78 düzensiz yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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