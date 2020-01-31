Edirne'de 78 düzensiz göçmen yakalandı!

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Uzunköprü, Havsa ve Keşan ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerindeki denetimlerde Afganistan, İran, Somali, Suriye, Pakistan ve Filistin uyruklu 78 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.