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  • Son Güncelleme: 30.01.2020 22:35

Son dakika: 'den Yunan vekile çok sert tepki: Al Sancağımızın gücünü göstermeye devam edeceğiz

Son dakika haberi! : "'de kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz"

MSB'den Yunan vekile çok sert tepki

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