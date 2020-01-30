Son dakika haberi! MSB: 'AP'de kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz' MSB: 'AP'de kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz' Ayrıntılar geliyor... Yunan vekilden skandal provokasyon: Türk bayrağını yaktı! Türkiye'den çok sert tepki geldi Son dakika: Bahçeli'den Yunan vekilin AP'deki bayrak provokasyonuna çok sert tepki Türk bayrağını yırtan alçak Yunan vekil sabıkalı çıktı! Daha önce iki kez tutuklanmış Son dakika: Türk bayrağını yırtan alçak Yunan vekil için AP harekete geçti
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.